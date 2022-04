RC Lens : une grosse inquiétude tourmente Haise pour l’avenir du Racing

Zapping But! Football Club RC Lens : quel bilan tirer du mercato hivernal des Sang et Or ?

8e au classement après 29 journées disputées, le RC Lens réalise une nouvelle saison honorable en Ligue 1. Mais c'est beaucoup moins le cas de l'équipe réserve des Sang et Or.

Haise inquiet pour la réserve du RC Lens

Avant-dernière de son groupe en National 2, l'équipe de Yohan Demont compte 3 points de retard sur le premier non relégable à 7 journées de la fin du championnat. Une situation qui inquiéterait l'entraîneur lensois, Franck Haise, selon les informations de La Voix du Nord.

Week-end prolifique à quelques journées de la fin des championnats 👍 Avec trois larges succès et une défaite, les résultats des équipes de la formation artésienne sont plutôt positifs.



👉 https://t.co/EYkMkW7JR7#MadeInGaillette pic.twitter.com/lpKDvPzOes — Racing Club de Lens (@RCLens) March 28, 2022

