RC Lens : une immense nouvelle est tombée en Ligue des Champions !

Le RC Lens ne manquera pas de soutien en Ligue des Champions. Pour le grand retour du club artésien dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, la mairie de la ville a annoncé hier la retransmission des trois matchs à l'extérieur sur écran géant ! Retrouvez toute l'actualité du RC Lens La ville de Lens met les petits plats dans les grands Celui-ci sera situé dans la rue René Lannoy, où pas moins de 9 900 supporters pourront assister à ces rencontres à partir de 19h. « Pour patienter, la ville mettra aussi en place un village des Champions à partir de 16h30 », ajoute le journaliste Sylvain Charley sur France Bleu Nord. La ville du #RcLens va diffuser le match de mercredi



Un écran géant de 80 m2, rue de Lanoy , sera opérationnel à partir de 19 heures



Pour patienter la ville met aussi en place un village des Champions à partir de 16H30



La zone pourra accueillir jusqu'à 9900 personnes — CharleyFranceBleuNord (@Charleysylvain) September 14, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Si le début de saison du RC Lens laisse à désirer en championnat, les Sang et Or devraient pouvoir compter sur un soutien populaire de taille en Ligue des Champions où la ville de Lens met déjà les petits plats dans les grands.

Bastien Aubert

Rédacteur