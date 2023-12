RC Lens : une immense polémique fait tache avant Séville

Zapping But! Football Club RC Lens : Wahi, bon ou mauvais début ?

Dans la continuité des mesures prises ce week-end, les autorités françaises vont interdire le déplacement des supporters du Séville FC demain à Lens, en Ligue des champions (21h). Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, l’a annoncé hier à Brut. Cette décision a suscité l’incompréhension du club andalou. Dans un communiqué, il a protesté contre une mesure qui « porte préjudice à ses supporters en particulier et au football en général, avec des mesures disproportionnées qui ne semblent pas justifiées ».

Les Red Tigers au soutien

Soulignant qu’elle n’avait reçu « aucune communication officielle ni des autorités françaises ni de l’UEFA », la direction du club a ajouté être en contact avec le gouvernement espagnol pour obtenir la levée de cette interdiction et a indiqué qu’elle se tournerait vers l’UEFA. Dans la soirée, les Red Tigers, groupe d’ultras lensois, ont apporté leur soutien à leurs homologues, dénonçant une « gestion irresponsable et inique » de l’exécutif. « Les fans sévillans ont déjà réservé et payé leurs moyens de transport, leurs places et leurs nuits d’hôtel et n’ont pas à subir votre incompétence », ont-ils encore dénoncé avant de promettre « d’accueillir les supporters de Séville quitte à laisser nos places pour les faire rentrer dans nos tribunes ».

