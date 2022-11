Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Lors d'un space organisé sur Twitter hier, Jérémie Janot a revisité les grands moments de sa carrière, qui s'est déroulée pour l'essentiel à Saint-Etienne. Ce natif de Valenciennes, dont il entraîne aujourd'hui les gardiens, a passé 16 années chez les Verts, dont il est devenu l'un des portiers les plus emblématiques. Les supporters stéphanois se souviennent de ses arrêts, de son tempérament de feu mais également de ses excentricités, comme sa tenue Spider-Man ou sa nuit passée dans une tente dans une des surfaces de réparation de Geoffroy-Guichard. Lors de ce space, Janot a révélé qu'il avait failli s'engager avec le RC Lens en 2012, au moment où il avait quitté l'ASSE : « Le rôle de doublure, c’était pas pour moi. Ruffier était le numéro 1, il était plus jeune, plus fort. Il était meilleur, c’est tout. Mais je voulais pas finir comme ça. Il y a un projet à Lens mais ça ne se fait pas. Au final, je pars au Mans. Je me blesse à la cheville, je me fais une fracture. Une blessure horrible ». En 2012-13, le Racing était en Ligue 2 et pas au mieux financièrement... Sous le signe de la passion ❤️💛



Pour résumer Gardien de but de l'ASSE pendant seize ans, Jérémie Janot, qui entraîne aujourd'hui les gardiens de Valenciennes, a failli s'engager avec le RC Lens en 2012, quand il a quitté le Forez où il était barré par Stéphane Ruffier.

