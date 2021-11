RC Lens : une légende sang et or fête son anniversaire ce samedi

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

A l'heure où le Racing Club de Lens retrouve des couleurs, alliant jeu enthousiasmant et résultats sous la houlette de Franck Haise, il est bon de se rappeler qu'il est monté encore plus haut. Cela s'est produit à la fin des années 90 et au début des années 2000. C'est à cette période qu'il a remporté les deux seuls titres de son histoire, l'inattendu championnat de France 1998 et la Coupe de la Ligue 1999, à chaque fois aux dépens du FC Metz.

Si les Sang et Or sont parvenus à monter aussi haut, c'est en partie grâce à Gervais Martel, qui fête ses 67 ans aujourd'hui. L'homme d'affaires a pris le contrôle du club en 1988, alors que le Racing vivait la pire saison de son histoire dans l'élite et allait redescendre, l'a fait grimper tous les échelons jusqu'à en faire l'un des clubs les plus populaires de l'Hexagone. Et un vrai pilier du championnat de France. Il a cédé la main pendant un an, en 2012, avant de revenir en 2013 et de laisser définitivement les commandes en 2017. Depuis 2018, il n'est même plus au conseil d'administration. Mais la trace qu'il a laissé dans l'histoire du RC Lens va bien au-delà des dates. Elle est indélébile.

