RC Lens : une menace se profile pour Arsenal, la Préfecture sur les dents

Mardi soir, le RC Lens se prépare aux retrouvailles entre Bollaert et la Ligue des Champions pour la réception d’Arsenal. Une rencontre à la saveur particulière pour le peuple Sang et Or mais aussi et surtout un test grandeur nature pour la Préfecture du Nord-Pas-de-Calais qui va devoir réapprendre à gérer les flux européens. La fiche du RC Lens sur But! Football Club Un premier test avant le PSV Comme le rapporte La Voix du Nord, 1800 supporters des Gunners sont attendus dans l’Artois mais également plus de 200 Anglais sans billet qui ont prévu d’assister au match dans les bars nordistes. Si les fans d’Arsenal ne figurent pas parmi les plus virulents du Royaume, cette présence fait quand même redouter quelques débordements. « Le dispositif sera relativement similaire à celui d’un Lens-OM, Lens-PSG ou Lens-LOSC », indique-t-on du côté des autorités. Une surveillance « discrète mais tout de même dissuasive » est prévue dans le centre-ville afin de se préparer à la réception du PSV Eindhoven, le vrai « match à risques » de la saison européenne des Sang et Or. Podcast Men's Up Life Pour résumer La venue des supporters d’Arsenal mardi tend les autorités à Lens. Des fans sans billet sont attendus… Si le match n'est pas spécialement à risques, il s'agit d'une répétition générale avant la réception du PSV Eindhoven et de ses supporters les plus turbulents.

