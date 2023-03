RC Lens : une mystérieuse initiative des Sang et Or pour le match d'Angers

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Au coup d'envoi, certains ont pu avoir la berlue au moment d'allumer la télévision en voyant Seko Fofana et son numéro 8 floqué du nom « Leca » ou encore Loïs Openda s'afficher avec le maillot d'Angelo Fulgini. Sur ce match, le Racing s'est permis une petite initiative avec l'accord de la LFP qui n'a posé qu'une seule condition : que les joueurs conservent leur numéro de maillot habituel pour aider l'arbitre Bastien Dechepy. Le RC Lens expliquera après la rencontre le pourquoi du comment de leur démarche autour de la journée de la discrimination. En tout cas, le slogan est assez clair : "nos noms disent non".

Le RC Lens mélange les noms Surprise ce samedi soir à Bollaert-Delelis au moment de démarrer le match entre le RC Lens et le SCO Angers : les Sang et Or s'affichent avec le nom d'un autre de leur coéquipier sur le maillot ! Le club n'a pas encore communiqué sur la raison.

