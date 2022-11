RC Lens : une casquette de plus pour Haise

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Promu manager général du RC Lens depuis octobre dernier, Franck Haise va arborer une nouvelle casquette. En effet, l'entraîneur lensois devient consultant pour L'Equipe pendant la Coupe du monde au Qatar.

Haise analysera les matchs des Bleus

Franck Haise, qui interviendra sur le site, l’application et le journal au lendemain des matchs des Bleus, a réagi à son nouveau rôle. "Comme tous les amateurs de ballon rond, j’ai toujours suivi la Coupe du monde et soutenu les Bleus et j’aurai cette année le plaisir de partager avec les lecteurs de L’Equipe mon regard de coach sur le parcours des Bleus, en leur souhaitant d’aller au bout !"

