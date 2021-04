RC Lens : une bonne nouvelle pour Franck Haise avant Brest

Zapping But! Football Club RC Lens : la rétrospective de l'année 2020 des Sang et Or

Bien accroché à la 5e du classement avec 3 points d'avance sur l'Olympique de Marseille, le RC Lens se déplace ce dimanche sur la pelouse du Stade Brestois, à l'occasion de la 33e journée de Ligue 1.

Faivre très incertain face à Lens

Pour cette rencontre, l'entraîneur des Sang et Or, Franck Haise, sera privé de Loïc Badé, Seko Fofana, Tony Mauricio, Ignatius Ganago, Facundo Medina, Jonathan Gradit et Cheick Traoré, tous positifs au Covid-19, et Florian Sotoca, touché au mollet.

Mais en face, Brest pourrait bien évoluer dimanche sans l'un de ses maîtres à jouer, Romain Faivre. L'international français Espoirs, qui s'est blessé à l'adducteur cette semaine à l'entraînement, est incertain pour ce match. De quoi redonner le sourire au coach lensois.

