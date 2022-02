RC Lens : une nouvelle promesse offensive s'offre à Franck Haise

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Habitué à faire découvrir des jeunes talents, le site de Foot Mercato a mis en avant un jeune buteur du RC Lens ce dimanche. Ce buteur, c'est Sean Tormin (17 ans), frère du monégasque Guévin et du stéphanois Tyrone.

Il faut dire que l'attaquant des Sang et Or gravit les échelons à vitesse grand V, lui qui est déjà passé des U19 à la réserve après son bon début de saison (11 apparitions, 9 buts et 3 passes décisives). En National 2, le jeune Tormin s'est déjà bien adapté, obtenant notamment un penalty contre Bobigny (2-2).

Si Franck Haise ne le convoque pas encore régulièrement aux entraînements des pros, Sean Tormin est déjà monté à quelques reprises pour des exercices avec l'équipe fanion.