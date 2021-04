RC Lens : une nouvelle star lancée par Haise face au PSG ?

Zapping But! Football Club RC Lens : les enjeux de la rencontre face à Brest

Une grande première s’annonce au RC Lens ce week-end. Dans sa course à handicap cette saison, le club artésien n'avait pas encore testé un onze titulaire sans son habituel gardien, Jean-Louis Leca. Gêné musculairement dans ses dégagements au pied, le portier corse sera pourtant forfait demain contre le PSG.

Du coup, Wuilker Farinez (23 ans) connaîtra au Parc des Princes sa première titularisation en L1 après avoir toutefois déjà évolué sous le maillot sang et or en Coupe.

« C'est une star au Venezuela »

« C'est une star au Venezuela, rappelle Franck Haise dans L’Équipe. Mais il est arrivé avec discrétion et humilité. Avec la volonté d'apprendre et de progresser. Il pouvait se dire : “Je vais vite être numéro 1”. Mais il a vite compris que la compétition et le jeu en Europe étaient différents. Malgré la déception, il a bien travaillé son jeu au pied, sa lecture des trajectoires, son placement plus haut, l'explosivité. C'est un exceptionnel gardien sur sa ligne qui nous fait des arrêts inouïs à l'entraînement. Ce n'est pas une récompense, car Jean-Louis est blessé. Mais c'est la logique car il est prêt, ce qui n'était pas forcément le cas en début de saison. »