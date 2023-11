RC Lens : une nouvelle star mondiale déclare sa flamme au Racing !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le RC Lens compte un nouveau supporter de luxe dans ses rangs : Benoît Saint-Denis. Star du MMA puis sa dernière victoire le 11 novembre face à Matt Frevola au Madison Square Garden de New York au bout de 2 minutes, le natif de Nîmes ne jure que par le club artésien. « J'ai vécu à Lille donc j’aime le Nord et j’aime Lens » « J’aime le foot. Mon club ? Lens, un club du Nord de la France, a-t-il indiqué en anglais sur la chaîne MMAFinghtingonSBN. J’ai beaucoup voyagé en France car mon père était militaire et donc on déménageait souvent quand j’étais enfant. Je suis plus un gars du Sud-Ouest, mais j’ai vécu à Lille donc j’aime le Nord et j’aime Lens. » .@BenoitSt_Denis : star de MMA et (surtout) supporter du #RCLens 😄 ! 💛❤️https://t.co/4MamUNIb3J — Lensois.com Live (@LensoisComLive) November 17, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Nouvelle coqueluche française du MMA, notamment depuis sa dernière victoire le 11 novembre dernier au Madison Square Garden de New York, Benoît Saint-Denis est un supporter invétéré du RC Lens, lui qui a vécu... à Lille !

Bastien Aubert

Rédacteur