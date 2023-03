RC Lens : une pluie de bonnes nouvelles pour Franck Haise

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

En effet, comme le rapporte le site officiel du RC Lens, plusieurs blessés de longue durée ont fait leur retour à l'entraînement cette semaine. C'est notamment le cas d'Alexis Claude-Maurice, opéré du ménisque en janvier, ainsi que de Steven Fortes, qui est passé par la case arthroscopie du genou gauche. Claude-Maurice et Fortes aptes, Buksa proche d'un retour ? Les deux hommes ont repris l'entraînement collectif et, s'il est possible qu'ils soient un peu court pour le match face à Clermont dimanche (13 heures), les deux hommes sont sur la voie d'un retour. Adam Buksa en est lui un peu plus loin mais le Polonais, qui a été opéré avec succès de la cheville en décembre et a fini sa rééducation à Clairefontaine, a repris l'entraînement individuel. On ne sait pas encore quand le Racing pourra compter sur l'ancien buteur de Chicago mais il est possible de le voir apparaître d'ici à la fin de la saison...

