RC Lens : une pluie de cartons attendue sur le terrain de Séville ?

Un choc nécessairement attendu. Pour tous les supporters du RC Lens qui, avec bonheur, vont (re)découvrir les charmes de la Ligue des Champions. Ce sera mercredi sur le terrain du FC Séville sans que Franck Haise puisse vraiment s'appuyer sur les matches de Ligue 1 pour la confiance. 25 jaunes et 3 rouges Car les Sang et Or ont raté leur début de saison. 1 point en 5 matches seulement. Et face à Séville, hormis les points à prendre bien entendu pour la suite des matches de poule, il faudra se méfier de l'arbitre qui a le carton facile. Car comme le précise le site Lensois.com, c'est Tobias Stieler qui sera au sifflet. Un homme en noir qui depuis le début de la saison a "dirigé 2 rencontres du championnat allemand et 2 rencontres de 2e division allemande. Il a également arbitré 2 matches de qualification d’Europa League. Il a ainsi distribué 25 jaunes et 3 rouges." Attention, donc, aux joueurs Lensois. Podcast Men's Up Life Pour résumer Mal en point en Ligue 1, avec un seul petit point au classement en 5 journées disputées, le RC Lens n'aborde pas de la meilleure manière son parcours en Ligue des Champions. Sur le terrain de Séville, il faudra également se méfier des cartons...

Benjamin Danet

Rédacteur