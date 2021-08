RC Lens : une première historique aura lieu à Monaco, les Sang et Or sur le gril

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Ce samedi devrait être particulièrement riche en Ligue 1. Avant le choc entre l’ASSE et le LOSC à Geoffroy-Guichard (21h), la 3e journée aura vu le match entre l’AS Monaco et le RC Lens qui s’annonce palpitant sur le papier (17h).

Pour couronner le tout, Thierry Henry fera ses débuts comme consultant sur Prime Video ! Selon L’Équipe, le champion du monde 98 sera présent à Louis II afin de débriefer cette rencontre entre son club formateur et la formation Sang et Or.

L’ancien attaquant d’Arsenal interviendra en bord pelouse pour l’avant-match, à la mi-temps et lors de l’après-match aux côtés du journaliste Thibault Le Rol. Le match sera commenté par Smaïl Bouabdellah, Jérôme Alonzo et David Astorga. On a déjà hâte d’y être !