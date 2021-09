RC Lens : une recrue brille en sélection, une autre fait ses débuts avec Haise

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Arrivé en août au RC Lens pour apporter de la concurrence à Deiver Machado en piston gauche, Przemyslaw Frankowski s'impose déjà comme une vraie solution pour Franck Haise. Déjà passeur décisif dès sa deuxième apparition à Monaco (victoire 2-0), le Polonais a encore brillé lors du rassemblement de son pays.

Titularisé en temps qu'ailier dans le 4-4-2 de sa sélection et sur le terrain pendant une heure, l'ancien joueur des Chicago Fire a délivré une passe décisive pour Adam Buksa à l'occasion de la victoire 4-1 de la Pologne sur l'Albanie. Frankowski pourrait enchaîner contre Saint-Marin dimanche puis contre l'Angleterre mercredi prochain...

Alors que Przemyslaw Frankowski était en sélection, un RC Lens remanié a disputé et perdu (3-4) un match amical face à Dunkerque (L2) hier à la Gaillette. A cette occasion, Wesley Saïd – blessé durant toute la préparation – a pu disputer ses premières minutes avec le Racing. L'ancien Toulousain n'a pas marqué contrairement à Corentin Jean (sur penalty), Facundo Medina et Jonathan Clauss.