RC Lens : une recrue vante les mérites des Sang et Or à l'étranger

Deiver Machado connaît des premiers pas réussis au RC Lens. Lui qui est arrivé en provenance de Toulouse a dû s'habituer au rôle de piston gauche alors qu'il a une formation de latéral mais l'expérience lui plaît et il n'a pas manqué de le faire savoir dans les colonnes du quotidien espagnol AS.

« Je suis très heureux d’être à Lens pour jouer en Ligue 1. Pour moi, cela a été une récompense de tout ce que j’avais fait la saison dernière à Toulouse. Grâce à mes bonnes performances, j’ai eu l’opportunité d’être ici et ils m’ont accordé une grande confiance. Les dirigeants, le staff et mes coéquipiers m’ont ouvert les portes et cela a rendu mon adaptation beaucoup plus rapide. Je suis arrivé récemment, mais j’ai appris beaucoup de choses. Le coach a instauré un système tactique que je ne connaissais pas et cela m’aide à grandir, je suis toujours prêt à apprendre pour performer à Lens. »

