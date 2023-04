RC Lens : une signature en catimini électrise déjà les Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : Haise doit-il donner plus de temps de jeu à Kakuta ?

Le RC Lens est bel et bien de retour au premier plan ! Après un coup de mou au cœur de l’hiver, le club artésien a fait sa remontada au classement de Ligue 1 et a dépassé l’OM (au goal average) au rang de dauphin du PSG.

En attendant le RC Strasbourg, vendredi au stade Bollaert (21h), le RC Lens s’est montré actif en coulisses en prolongeant son partenariat avec le groupe Nexans, acteur clé de l’électrification durable et leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services.

« Ce n’est pas une marque mais un véritable emblème de la région que l’on portera dorénavant sur nos tuniques, précisément côté cœur, au-dessus de notre blason, savoure Arnaud Pouille. Nous sommes ravis de ce rapprochement naturel qui donne encore plus de sens à notre stratégie partenariale. »