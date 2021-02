RC Lens : une statistique dévoile un peu de la tactique de Franck Haise

Auteur du meilleur parcours pour un promu depuis dix ans, le Racing Club de Lens a assuré son maintien depuis quelque temps déjà. Actuellement 5e du championnat, il serait qualifié pour la prochaine Europa League si la saison s'arrêtait dès à présent. A 12 journées de la fin, il est en tout cas certain que les Sang et Or vont plus regarder devant que derrière eux au classement.

Deux Lensois aux premières places d'un classement convoité

Tout cela grâce au jeu offensif mis en place par Franck Haise depuis bientôt une année. L'entraîneur artésien s'appuie sur un inamovible 3-4-1-2 qui permet à la fois de porter rapidement le danger dans le camp adverse et de solidifier la défense quand le Racing n'a plus la balle. Une statistique produite par la LFP montre d'ailleurs que le RCL version Haise aime construire ses actions à partir de derrière.

Ainsi, Jonathan Gradit est le joueur de Ligue 1 ayant parcouru le plus de distance vers l'avant avec le ballon dans les papiers (4.039 mètres). Le deuxième est également un Sang et Or puisqu'il s'agit de Loïc Badé (2.858m). Deux Lensois aux deux premières places, c'est tout sauf un hasard. Ce Lens est joueur et court partout, c'est ce qui fait sa force !