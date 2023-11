RC Lens : une tempête et deux changements majeurs dans le onze à Lorient ?

Zapping But! Football Club RC Lens : Leca a-t-il manqué de respect à Fofana avec sa déclaration ?

Alors que le maire de Lorient, Fabrice Loher, s’était prononcé jeudi pour un report du match des Merlus face au RC Lens, celle-ci aura bien lieu malgré la tempête Ciaran. Les conditions pourraient toutefois être difficiles : Météo-France prévoit pour cet après-midi des averses orageuses et des vents pouvant atteindre entre 80 et 100 km/h dans les terres. Au-delà de ces aspects, Tiémoué Bakayoko est bien apte mais pas Benjamin Mendy (reprise) ni Aiyegun Tosin (cuisse). À noter aussi que Pablo Pagis, Bamba Dieng et Adrian Grbic n’ont pas été retenus par Régis Le Bris.

Diouf sacrifié ?

Du côté du RC Lens, la défense ne devrait pas changer mais le milieu pourrait subir quelques modifications avec le retour de Frankowski, qui était remplaçant contre le FC Nantes (4-0). Franck Haise va-t-il choisir d’associer Abdul Samed et Mendy et laisser Andy Diouf en difficulté sur le banc ? L’Équipe avance qu’il s’agit d’une possibilité. Le Racing, invaincu depuis huit matches toutes compétitions confondues.

