RC Lens : une trouvaille Sang et Or va bientôt jouer avec Lionel Messi

Arrivé cet été en provenance de Talleres, Facundo Medina (21 ans) s'est vite imposé comme l'une des révélations de Ligue 1. Auteur d'une prestation remarquée notamment face à Lorient (victoire 3-2), l'international Espoirs argentin n'a pas tardé pour toquer à la porte des A dans son pays.

En effet, le néo-Lensois a été sélectionné dans la liste des 30 joueurs pour les éliminatoires du Mondial 2022 le 8 octobre contre l'Equateur puis le 13 contre la Bolivie. Une convocation surprise qui a ravit l'intéressé, lequel en a largement parlé dans le vestiaire des Sang et Or.

« Les gars de l’équipe sont venus me féliciter et ont commencé à me parler de Lionel Messi », a fait savoir l'intéressé au quotidien Olé. Facundo Medina a aussi évoqué son adaptation rapide au football français : « J’aime la façon dont on joue au football ici. C’est très intense. Le groupe m’a soutenu dès le début, certains joueurs parlent la langue espagnole et ils m’ont beaucoup aidé ».