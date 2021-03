RC Lens : une vieille malédiction a été vaincue contre Metz

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Franck Haize n'était pas très content après le match nul du RC Lens, remonté deux fois par le FC Metz ce week-end (2-2). Mais le RCL demeure un solide 6e de L1, à égalité avec le 5e, Marseille. Et son attaque continue de flamber à l'image du surprenant Jonathan Clauss.

Le piston lensois est impliqué sur 6 buts lors de ses 7 dernières titularisations (2 buts et 4 passes décisives). Contre Metz, il s'est illustré en marquant sur coup franc direct. Ce qui n'était plus arrivé en L1 pour un joueur Sang et Or depuis Adil Hermach en mai 2011 contre Bordeaux !