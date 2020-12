RC Lens : Vairelles trouve une filiation entre les Sang et Or actuels et ceux de 1998

A Lens, l'état d'esprit a toujours été une valeur chérie par les supporters. Sur le terrain, les Sang et Or doivent toujours se battre, oser, conditions sine qua non pour que Bollaert les soutienne. Dans les années 90, Tony Vairelles a magnifiquement illustré cet état d'esprit ayant permis de décrocher les deux seuls titres du club, le championnat de France 1998 et la Coupe de la Ligue 1999. Invité du podcast Culture Sang et Or, l'ancien attaquant trouvé que la formation actuelle, dirigée par Franck Haise, possède les mêmes attributs.

"On retrouve l'état d'esprit lensois d'antan"

« Ce qui est beau, c’est que le premier but (à Rennes) vient sur une récupération (de Jonathan Clauss). On retrouve l’état d’esprit lensois d’antan. C’est un pressing haut et derrière, ça enchaine directement. Le but arrive à un moment où Lens se posait peut-être des questions et ils arrivent à chercher un résultat en faisant ce pressing haut. »

« C’est hyper important d'avoir un bon état d'esprit au sein du groupes. Parfois, il y a des places de titulaire en début de saison puis on est remis en question à un moment donné. Si le groupe vit bien, le mec qui est remplaçant se dit que c’est pour le bien de l’équipe. Quand en plus, derrière, il y a les résultats… Ça tire de toute façon le groupe vers le haut d’avoir un banc de qualité, des jeunes qui sont là et pointent le bout de leur nez. Ça permet de faire évoluer le groupe dans le bon sens. »