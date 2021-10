RC Lens : Varane fait briller les Sang et Or, Farinez et Medina se montrent

Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

La France a remporté la Ligue des Nations hier soir à Milan contre l’Espagne (2-1) et ce sacre a rejailli sur le RC Lens via Raphaël Varane. Blessé en fin de première période, le défenseur central a permis aux Sang et Or de briller au niveau de son palmarès personnel, comme le fait remarquer le site Lensois.com...

Wuilker Fariñez, de son côté, disputait les qualifications de la Coupe du Monde zone Amérique du Sud contre l’Équateur avec le Vénézuela (2-1). Le gardien du RC Lens a disputé l’intégralité de la rencontre. Ce succès laisse toutefois le Venezuela à la 10e et dernière place des qualifications avec 7 points.

Enfin, Facundo Medina est entré en jeu à la 81’ en lieu et place de Nicolas Otamendi lors de la large victoire de l’Argentine face à l’Uruguay (3-0). Prochain match, la réception du Pérou ce vendredi 15 octobre à 1h30 (heure française).

Le palmarès indécent de @raphaelvarane :

🏆🏆🏆 Championnat d'Espagne

🏆 Coupe du Roi

🏆🏆🏆 Supercoupe d'Espagne

🏆🏆🏆🏆 Ligue des Champions

🏆🏆🏆 Supercoupe de l'UEFA

🏆🏆🏆🏆 Coupe du monde des clubs

🏆 Coupe du Monde

🏆 Ligue des Nations#MadeInGaillette #RCLens