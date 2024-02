RC Lens : Wahi enfin lancé et prêt à tout casser, Samba y croit

Auteur de son premier but à Bollaert-Delelis en Ligue 1 à l’occasion du match RC Lens – RC Strasbourg (3-1) samedi, Elye Wahi pourrait bien avoir enfin crevé le plafond de verre qui le freinait.

C’est en tout cas ce que pense son gardien Brice Samba, qui s’est exprimé en zone mixte après la rencontre, comprenant l’émotion de l’ancien Montpelliérain face à la pression qu’il subit depuis son arrivée dans l’Artois :

«Je suis content pour Elye et David Pereira Da Costa, ce sont des jeunes garçons ils apprennent. Maintenant, c’est step by step et on se tourne vers l’Europe. Ses pleurs veulent tout dire, c’est un gros soulagement, tout le monde est derrière lui, et le coach a maintenu sa confiance en le titularisant à tous les matches. Maintenant, j’espère que ça va faire un effet ketchup pour lui et qu’il marquera encore beaucoup d’autres buts ».