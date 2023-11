RC Lens : Warmuz cible le responsable du trou noir des années 2000

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

C'est ce qui s'appelle avoir la rancune tenace ! Vingt et un ans après les faits, Guillaume Warmuz est toujours très remonté contre Joël Muller, entraîneur du RC Lens en 2001-02, accusé de ne pas avoir fait le nécessaire pour empêcher la perte du titre lors de la dernière journée, à Lyon (1-3). Une défaite traumatisante qui a plongé le club artésien dans une crise profonde, dont il n'est ressorti qu'il y a trois ans. L'ancien gardien, qui sort une autobiographie (« Ma vie sera ici ») a fait part de son ressentiment envers son ex-coach à La Voix du Nord.

"Pour moi, il est responsable de ça"

« Pour moi, il est responsable de ça. C’est la réalité qui m’amène à quitter Lens. Je n’ai pas voulu raconter tout ça avant, et j’ai même longuement réfléchi encore avant de l’écrire. Mais aujourd’hui, il y a deux aspects, celui personnel de blessure qui est effacé désormais. Je me suis remis, j’ai continué ma carrière. Mais il y a ce que chacun a dans son dû. Muller, il a perdu à Metz et il a perdu à Lens. Et si j’en suis là aujourd’hui avec un titre en moins, c’est de sa faute à lui. Il a reproduit le même schéma qu’à Metz, il n’a pas su se réformer, point barre. En même temps, je n’aurais pas dû glisser non plus sur le but de Govou, j’ai dit que j’étais le premier responsable. Mais il faut dire les choses. Ça faisait déjà un petit moment que j’étais allé le voir pour lui dire qu’il fallait qu’on change des choses.

On n’avançait pas, on fait 0-0 contre Troyes, à Bastia, le trouillomètre arrive, ça ne sentait pas bon. On l’avait vécu en 98, je voyais bien tout ce qu’il ne fallait pas faire. Mais je n’ai pas de rancune. À l’époque, on est blessé, la famille, mes proches, c’était très dur pour moi, je ne pensais pas que j’allais vivre ça. Avec le temps, c’est beaucoup mieux de dire posément, sans rancune, qui sont les responsables moi le premier, parce que je glisse, mais pas que moi. Joël Muller porte en lui les deux titres qu’il a loupés à Lens et à Metz. »

