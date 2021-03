RC Lens : Yannick Cahuzac s'offre un très vieux record

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Reprenant à bout portant du pied droit un centre d'Arnaud Kalimuendo (36e), le milieu de terrain lensois, Yannick Cahuzac, a ouvert son compteur cette saison en Ligue 1 lors du match nul concédé dimanche par le RC Lens face au FC Metz (2-1), à l'occasion de la 29e journée de championnat.

Un but dans l'histoire

Yannick Cahuzac Credit Photo - Icon Sport

Grâce à cette réalisation, Yannick Cahuzac, du haut de ses 36 ans et 55 jours, est devenu le plus vieux buteur des Sang et Or en Ligue 1 depuis Eugeniusz Faber (36 ans et 53 jours) face à l'AS Saint-Etienne, le 29 mai 1975.