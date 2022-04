RC Strasbourg - RC Lens : Haise n'a presque rien à reprocher à ses joueurs et croit encore à l'Europe

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Face à une équipe strasbourgeoise très solide défensivement, le RC Lens s'est incliné ce dimanche sur la pelouse du RC Strasbourg (1-0), à l'occasion de la 30e journée de Ligue 1. Malgré cette défaite, l'entraîneur des Sang et Or, Franck Haise, était satisfait de la prestation de ses joueurs.

"Tout est possible pour l'Europe"

"À l’aller comme au retour, on a un goût amer. On a fait de bonnes choses pendant longtemps pendant ce match. Sur 85 minutes de match, j’ai pas grand chose à reprocher à mes joueurs. Il y avait une bonne équipe de Strasbourg", a confié Franck Haise au micro d'Amazon Prime Vidéo avant d'être interrogé sur la course à l'Europe. "On va jouer tous nos matchs comme on est capables de le faire la plupart du temps. Je suis fier du jeu que l’on produit, de ce que l’on donne. Perdre ici, c’est un peu dur, mais tout est possible."

🏁 Un goût amer. Punis par un penalty sévère, les Sang et Or se sont démenés en fin de seconde période pour revenir à hauteur, en vain. Les Lensois n'ont pas à rougir et se tournent désormais vers la réception de Nice dimanche prochain.@RCSA 1⃣-0⃣ @RCLens #RCSARCL pic.twitter.com/l2fKYTAqqv — Racing Club de Lens (@RCLens) April 3, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur