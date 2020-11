Real Madrid : Varane a un héritier inattendu au RC Lens

Loïc Badé est-il le successeur de Raphaël Varane au RC Lens ? La question a été posée cette semaine à Franck Haise en conférence de presse d’avant match contre le FC Nantes (1-1). L’entraîneur des Sang et Or a botté en touche en indiquant que son métier n’était pas de faire des comparaisons entre untel et untel et que, Badé n’était de toute façon pas un joueur formé au Racing comme a pu l’être le champion du monde 2018.

Point final au débat ? Pas si sûr puisque le défenseur central du Real Madrid a un autre héritier pour le moins inattendu chez les Sang et Or. Il se nomme Arnaud Kalimuendo, et il est attaquant ! D'après Telefoot, le jeune joueur prêté par le PSG (18 ans) est en effet devenu le deuxième buteur le plus jeune du RC Lens en L1 au 21e siècle derrière le déjà légendaire Varane.

« C'est une fierté, ce n'est pas forcément mon plus beau but, mais il est très important car il nous permet de repartir avec les trois points, a confié le joueur prêté (un an avec option d'achat) par le PSG concernant sa réalisation devant le FC Nantes. Cela faisait un moment que nous n'avions pas gagné. C'est bon pour le moral, la confiance de l'équipe. »