Red Star - RC Lens (3-2) : Franck Haise pointe un mal récurrent des Sang et Or

Franck Haise : « Ce n'est pas le charme de la Coupe de France pour nous mais c'est la vie de la Coupe. La qualification du Red Star est loin d'être immérité sur l'ensemble du match. On a pourtant fait de bonnes choses, l'état d'esprit était là. Après leur premier but, on a retrouvé la maitrise, on a égalisé, on a marqué un très beau deuxième but sur une remonté de balle... On s'est peut-être dit ensuite que ce serait suffisant. Inconsciemment. Eux sont restés dans leur match, dans leur projet. On a perdu de la maîtrise. Trop de maîtrise. Au fur et mesure, on sentait qu'ils étaient proches de l'égalisation. Elle est finalement arrivée sur un ballon qui est passé entre tout le monde. Après, c'est la Coupe. Sur une des dernières actions, on a manqué d'agressivité et cela a amené le 3e but et l'élimination. Aujourd'hui, le résultat est finalement assez logique.

« On prend trop de buts »

Je pense qu'à 2-1 à dix minutes de la fin, les joueurs avaient sans doute dans l'idée que ça se terminerait comme ça. Cela n'est pas passé loin. Mais un match de foot, c'est 90, 93, 94 minutes. Il aurait fallu plus de rigueur défensive pour éviter ces deux derniers buts. On n'en a pas eu. C'est quelque chose sur lequel on va devoir travailler si on veut continuer à avoir une belle fin de championnat. On prend trop de buts. Pas seulement contre le Red Star aujourd'hui mais contre Angers aussi... Si on veut rester là-haut, il faudra corriger ça.

Maintenant on va soigner les petits bobos, des soins pour certains, 48 heures de repos pour les autres. On va réattaquer avec beaucoup de détermination, en essayant de corriger les choses à corriger afin de faire un gros match contre Metz ».