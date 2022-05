Reims – Lens, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club Rc Lens: Les sang et or doivent-ils prolonger Leca ?

Privé de son meilleur buteur Hugo Ekitike jusqu'à la fin de saison mais sauvé avec le Stade de Reims, Oscar Garcia doit encore composer avec quelques absents (Munetsi, Cassama, Donis) pour la réception des Sang et Or.

Les absents du côté de Reims : Ekitike, Munetsi, Cassama, Donis (blessés).

Leca out jusqu'à la dernière journée

Côté Lensois, Franck Haise récupère Kévin Danso, de retour de suspension. En revanche, Jean-Louis Leca va devoir purger deux matchs de suspension pour son agression sur Moses Simon lors de Lens – Nantes. C'est le seul absent du Racing.

Les absents du côté de Lens : Leca (suspendu).

Reims : Rajkovic - Gravillon, Faes, Abdelhamid (cap.) - Foket, Matusiwa, Lopy, Locko - Kebbal, E.B.Touré, Zeneli (ou Mbuku).

Lens : Farinez - Gradit, Danso, Medina - Clauss, Doucouré, Se.Fofana (cap.), Haïdara - Pereira da Costa - Kalimuendo, Sotoca.

Reims - Lens, les compos probables Ce dimanche (15h, sur Prime Vidéo), Reims reçoit Lens à Auguste-Delaune pour le compte de la 36e journée de Ligue 1. Voici les compos probables et les absents des deux équipes.

Alexandre Corboz

Rédacteur