Reims - RC Lens : les 4 leçons à retenir de la victoire renversante des Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Une attaque en panne sèche

Les lensois ont dominés la rencontre de la tête et des épaules. Les homme se Franck Haise ont pris le dessus sur leur adversaire dans tous les compartiments du jeu lors de cette rencontre. En 21 tirs, les Sang et Or n’ont trouvé le cadre que 5 fois. Avec, à l’arrivée, un seul but inscrit lors du temps réglementaire de cette rencontre, l’attaque aura cruellement manquée d’efficacité pour aller chercher les trois points cet après-midi. Heureusement que le milieu de terrain ivoirien Seko Fofana a surgit pour inscrire le but de la victoire dans le temps additionnel de cette rencontre.

Une équipe a réaction

Encore une fois, les lensois ont concédé l’ouverture du score sur la pelouse du Stade de Reims. Cependant, comme lors du match à Paris et contre le FC Nantes, les hommes de Franck Haise sont parvenus à égaliser grâce à Florian Sotoca, juste avant l’heure de jeu. Malgré une domination, sans contestation possible, les Sang et Or ont eu beaucoup de mal à aller chercher les trois points et ont dû attendre la 92ème minute, avec un but de Seko Fofana, pour arracher la victoire 2-1.

L’Europe toujours possible

Avec ce nouveau succès, après deux matchs nuls consécutifs, les hommes de Franck Haise peuvent encore croire à une qualification européenne à l’issue de la saison. Alors qu’il reste deux matchs à disputé avant la fin de la saison, les Sang et Or ne comptent que deux points de retard sur le RC Strasbourg, cinquième de Ligue 1. Les lensois devront donc gagner contre Troyes puis contre l’AS Monaco pour maintenir tout espoir.

Seko Fofana de nouveau décisif

Seko Fofana a offert la victoire au RC Lens cet après-midi. Le milieu de terrain ivoirien est l’un des éléments les plus important de l’équipe lensoise cette saison. Titulaire indiscutable sous Franck Haise, le milieu de terrain fourni des efforts remarquables pour permettre à son équipe de performer cette saison. Son dernier but avec son club remontait au 13 février dernier lors du match contre les Girondins de Bordeaux remporté 3-2 par les lensois.

Pour résumer Le RC Lens se déplaçait sur la pelouse du Stade de Reims à l’occasion de la 36ème journée de Ligue 1. Voici les quatre enseignements à retenir de ce match remporté au bout du fil par les Sang et Or de Franck Haise 2 buts à 1.

Adam Duarte

Rédacteur