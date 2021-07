Résultat amical : le RC Lens s'incline face à l'Union Saint-Gilloise et pête les plombs !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Deux jours après son premier galop d'essai de la saison face au Standard (1-1), le RC Lens affrontait ce vendredi après-midi l'Union Saint-Gilloise (D1 belge). Un match compliqué pour les hommes de Franck Haise dans la mesure où la formation de Jupiler League était très en avance dans sa préparation (6e match de préparation). Sans surprise, dans un match engagé, les Sang et Or se sont inclinés 1-0 sur un but de Teuma (35e).

Très tendue, la rencontre s'est finie dans la confusion avec deux cartons rouges (Gradit côté lensois, Amani côté belge) et la sortie prématurée de Simon Banza très énervé et proche d'en venir aux mains avec ses adversaires. Ambiance.