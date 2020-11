Résultats Ligue 1 : Angers surprend le RC Lens, Monaco, Brest et Montpellier font le travail

Dans le multiplex de la 12e journée, le RC Lens a été surpris par le SCO Angers à Bollaert-Delelis. Avec son équipe-type les hommes de Franck Haise ne sont pas parvenus à réagir après un match nul concédé cette semaine face au FC Nantes (1-1), déjà à domicile. La défense des Sang et Or a été fébrile et s'est fait surprendre trois fois par Pereira (22e), Bahoken (49e) et Capelle (90e+1). Pourtant, Kalimuendo avait ramené les siens à la marque (1-1).

En raison de cette contre performance, les Artésiens restent dans le ventre mou de la Ligue 1 (9e, avec un match en retard à disputer au Vélodrome, face à l'OM) et se fait doubler par son adversaire du jour (8e).

Monaco s'invite sur le podium, Montpellier s'exporte bien, et Cardona porte le Stade Brestois

Dans les autres résultats, l'AS Monaco, en pleine forme, a giflé le Nîmes Olympique grâce à Diop (19e), Martins (75e) et Volland (77e). Un nouveau carton qui permet aux Monégasques de remonter sur le podium (3e), en attendant le match du LOSC (21 heures, sur la pelouse de l'ASSE).

Performant à domicile, Montpellier brille désormais... à l'extérieur ! La Paillade est venu à bout de Lorient (0-1). C'est Skuletic (79e) le héros de la soirée pour Der Zakarian et ses ouailles. Les Héraultais montent en haut du classement (4e) grâce à une quatrième victoire d'affilée.

Dans un duel du milieu de classement, le Stade Brestois l'a emporté sur la pelouse du FC Metz (2-0). En grande forme, Cardona a inscrit un nouveau (12e) et Boye, malheureux, a concédé un but dans son propre camp (c.s.c 64e).