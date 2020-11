Résultat Ligue 1 : Kakuta donne l'avantage au RC Lens face au FC Nantes (1-0, mi-temps)

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Dans un match en retard entre deux formations qui ont besoin de points pour des raisons diverses, le RC Lens a pris le contrôle de la partie. Pourtant, un retard à l'allumage aurait pu coûter cher aux hommes de Franck Haise. Randal Kolo Muani a profité d'un peu trop d'attentisme de Haidara pour placer une frappe du gauche magnifique détournée par Leca (3e).

Par la suite, les Sang et Or ont pris le contrôle du match peu à peu avant de trouver la faille à la demi-heure de jeu. Gaël Kakuta a profité d'un bon travail de Simon Banza côté gauche pour ajuster Alban Lafont qui n'a pu que détourner le ballon (1-0, 27e). Une belle intervention de Gradit devant Kolo-Muani, peu après, a empêché le FC Nantes de revenir dans la partie (30e).