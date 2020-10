Résultat Ligue 1 : le LOSC, nouveau leader, s'impose largement lors du derby face au RC Lens (4-0)

Zapping But! Football Club RC Lens : les enjeux de la rencontre face au LOSC

Au vu de l'enjeu historique mais aussi de l'attrait sportif, l'opposition entre LOSC et RC Lens était attendue. Finalement, elle a montré un ascendant très net des Dogues sur des Sang et Or qui ont été battus au jeu du pressing et de l'intensité.

En première période, Burak Yilmaz a récompensé la domination des siens en étant à la conclusion d'une combinaison aérienne sur coup franc (1-0, 11e). Si Jean-Louis Leca a retardé l'échéance avec une parade exceptionnelle face à Luiz Araujo (44e), la deuxième période a achevé de dessiner le large succès lillois.

Jonathan Bamba, totalement seul après un centre de Celik a inscrit le but du break dès le retour des vestiaires (2-0, 48e). L'expulsion de Jonathan Gradit pour un deuxième carton jaune a ensuite rendu la tâche des Sang et Or impossible. Ikoné (3-0, 69e) et Yazici (4-0, 79e) ont brillé après leur entrée en jeu. Entre temps, Clément Michelin a laissé ses partenaires à neuf contre onze. Le LOSC ressort donc de ce derby avec le prestige de la victoire, mais aussi une place de leader de Ligue 1.