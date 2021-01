Résultat Ligue 1 : RC Lens bascule devant à Montpellier (0-1, mi-temps)

Zapping But! Football Club RC Lens : nos voeux pour les Sang et Or en 2021

Malgré sa dernière défaite face à Nice, le RC Lens est une équipe bien plus en confiance que Montpellier, et cela s'est vu en première période. Pas vraiment au niveau du jeu puisque les Héraultais ont longtemps poussé, mais surtout au niveau de la réussite qui leur a souri.

Dès la 7e minute, Cheick Doucouré a profité d'un coup de billard à l'entrée de la surface pour ajuster Bertaud d'une magnifique frappe à ras de terre. Cet avantage pris, des Sang et Or sérieux à défaut d'être emballants ont réussi à le conserver notamment grâce à Jean-Louis Leca. Même si Montpellier se montre bien brouillon, le portier lensois a dû sortir deux arrêts décisifs face au même Chotard. Une frappe à ras de terre d'abord (12e) puis sur une tête piquée qui semblait gagnante (45e).