Résultat Ligue 1 : le RC Lens doublement refroidi à Reims (0-1, mi-temps)

Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Scénario frustrant lors de la première période entre le RC Lens et le Stade de Reims. Les Sang et Or, pourtant installés régulièrement dans le camp rémois, ont manqué de réalisme et Zeneli, sur la seule incursion rémoise dans la surface lensoise, a profité d'une frappe repoussée par Leca pour ouvrir la marque (1-0, 13e).

Pas de quoi freiner les Sang et Or qui ont poussé pour tenter de réagir. Mais après une tête de Doucouré sur la barre (38e) Kakuta a loupé un penalty juste avant la pause, enlevant trop sa frappe (45e).