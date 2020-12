Résultat Ligue 1 : le RC Lens en route vers un coup parfait à Rennes ? (0-1, mi-temps)

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Si le RC Lens est dans une dynamique moins favorable qu'en début de saison, les Sang et Or affronte un Stade Rennais encore plus dans le doute et cela s'est vu durant la première période. Pourtant, les Bretons ont tenté de mettre la pression par une frappe de Del Castillo mal ajustée (15e). Mais ce sont bien les Nordistes qui ont basculé devant.

Après une récupération parfaite de Clauss et une passe décisive de Kakuta, Arnaud Kalimuendo a démontré sa réussite actuelle en ajustant Salin du gauche (0-1, 28e). Rassurés par cette ouverture du score, les Lensois ont laissé peu d'opportunités par la suite, même si Clauss a du réaliser un gros sauvetage devant Tait (31e).