Résultat Ligue 1 : le RC Lens plonge un peu plus le Stade Rennais dans le doute (0-2)

Après une défaite douloureuse face à Angers, on pensait que la dynamique positive du début de saison était stoppée au RC Lens. Finalement, les Sang et Or ont remarquablement réussi à réagir sur la pelouse de Rennes.

En première période, les Sang et Or ont su faire le dos rond face à des Bretons dominateurs mais qui n'ont pas su concrétiser par Del Castill (15e) ou Tait (31e). Au contraire, sur une récupération haute, Kalimuendo a profité d'un service de Kakuta pour ajuster Salin (0-1, 28e).

Après la pause marquée par quatre changements côté Julien Stéphan, le Stade Rennais n'a pas franchement réussi à inquiéter Leca, mis à part un coup de Maoussa bien détourné. Au contraire, après une frappe de Kalimuendo détournée du pied par Salin (57e), le RC Lens a inscrit le but du break par Ganago, qui retrouve enfin le chemin du but (2-0, 78e).