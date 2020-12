Résultat Ligue 1 : le RC Lens puni par Montpellier à la pause (1-2, mi-temps)

Zapping But! Football Club RC Lens : les enjeux de la rencontre face au Dijon FCO

Après la belle victoire à Rennes (2-0), le RC Lens passe un nouveau test de taille face à Montpellier, et les hommes de Franck Haise ont compris en première période pourquoi les Héraultais squattent le haut du classement.

Les hommes de Michel Der Zakarian, solides et réalistes, ont parfaitement exploité les erreurs lensoises pour faire mal. Une erreur de relance de Badé a permis à Delort de servir parfaitement Mavididi qui a conclu de la tête (0-1, 16e). Dix minutes plus tard, c'est Pedro Mendes qui a contré une intervention malheureuse de Leca pour doubler la mise (0-2, 26e).

Les Sang et Or, logiquement touché, ont néanmoins eu le mérite de réagir avant la pause. Seko Fofana a expédié une frappe sur le poteau qu'Omlin a détourné du dos dans ses filets (1-2, 36e). Kalimuendo et Badé ont ensuite tenté leur chance, mais sans succès.