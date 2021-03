Résultat Ligue 1 : le RC Lens s’offre le RC Strasbourg à la Meinau (2-1)

Zapping But! Football Club RC Lens : nos voeux pour les Sang et Or en 2021

D’emblée dans le ton, le RC Lens ne mettait que cinq minutes à se montrer dangereux sur le but du RC Strasbourg, mais Cahuzac butait sur Kawashima (3e). Sur le corner, le gardien japonais se trouait et laissait Haïdara ouvrir la marque de la cuisse (0-1, 6e). Contre le cours du jeu, le RC Strasbourg égalisait sur un coup-franc de Guilbert repoussé par Leca et bien suivi par Bellegarde (1-1, 20e).

Alors que les débats s’étaient équilibrés, Fofana sortait de sa boîte. Après un excellent contrôle orienté dans la surface, le milieu du RC Lens s’amenait le ballon et fusillait Kawashima de près peu avant la pause (1-2, 40e).

Fofana dans tous les bons coups

Dès le début de la seconde période, Kakuta débordait et centrait à destination de Fofana qui butait sur Kawashima (47e). Les débats s’emballaient. Le RCSA ne désarmait pas mais Ajorque butait sur Leca suite à une erreur de Badé (50e). Malgré plusieurs changements, le score ne bougeait pas. Fofana, qui avait encore des jambes, croisait trop sa frappe sur un contre rondement mené (84e). Derrière, Leca assurait le coup et permet au RC Lens de dépasser l’OM à la 5e place de L1. Le RC Starsbourg, lui, reste 15e à égalité de points avec l’ASSE (33).