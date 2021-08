Résultat Ligue 1 : Monaco 0-0 Lens (mi-temps)

Zapping But! Football Club RC Lens : les meilleures déclarations de l'année 2020

Au terme d'une première période équilibrée, Monégasques et Lensois rentrent au vestiaire bons amis. Aucune des deux équipes n'est parvenue à trouver la faille pour le moment. Monaco qui a joué en coupe d'Europe ce mardi pourrait être fatigué en fin de rencontre.

⏯️ C'est la mi-temps au stade Louis-II. Malgré un match plutôt équilibré, les Sang et Or sont les plus entreprenants. Il faut continuer à pousser en seconde période ! @AS_Monaco 0⃣-0⃣ @RCLens #ASMRCL pic.twitter.com/bgKg2OnRiT