Résultat Ligue 1 : PSG 1-0 RC Lens (mi-temps)

Le RC Lens peut se mordre les doigts. Lors de ces 45 premières minutes, les Sang et Or ont fait mieux que résister face à un PSG très diminué, qui a en plus perdu Colin Dagba sur blessure à la 19e. Les Parisiens ont joué sur un rythme lent et ne parvenaient pas à tromper la défense artésienne jusqu'à la 33e minute. Alors qu'il venait de récupérer le ballon à 30 mètres de son but, Facundo Medina a été surpris par le pressing de Draxler. L'Allemand lui a chipé le ballon et lancé Neymar, qui n'a pas laissé passer l'occasion d'ouvrir le score.

Lens aurait pu égaliser dans les cinq dernières minutes mais la volée surpuissante de Clauss au point de pénalty a frôlé le poteau droit de Navas, alors que la frappe de Fofana a terminé dans le petit filet. De belles occasions qui laissent augurer une deuxième période très ouverte !