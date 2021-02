Résultat Ligue 1 : RC Lens 0-0 Stade Rennais (terminé)

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Une grosse occasion de chaque côté et c'est à peu près tout ! Le RC Lens et le Stade Rennais, pourtant deux des équipes les plus excitantes depuis le début de la saison de L1, ont livré une prestation indigne de leurs standards. Une seule grosse action à mettre à l'actif de chaque camp : par Kalimuendo puis Sylla à la 5e minute, mais Gomis a réalisé un triple arrêt magnifique ; par Guirassy à la 54e mais Leca a sorti le grand jeu à son tour.

Pour le reste, que d'imprécisions (1 tir cadré sur 10 pour Rennes…), de pertes de balle, de jeu latéral ! Avec ce nul, le Stade Rennais reste à la 5e place, à sept longueurs de l'AS Monaco (4e). Le RC Lens monte provisoirement à la 6e place, deux longueurs derrière les Rouge et Noir.