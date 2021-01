Résultat Ligue 1 : RC Lens 0 - 1 OGC Nice (terminé)

Depuis le 16 décembre dernier, l'OGC Nice n'avait plus gagné en Ligue 1. Face à une équipe du RC Lens, en pleine confiance après son succès au Vélodrome, les observateurs ne donnaient pas beaucoup de chances aux Aiglons.

Mais, à Bollaert-Delelis, les équipiers de William Saliba, véritable taulier de la défense azuréenne, ont surpris les Sang et Or. Le héros de la soirée s'appelle Youcef Attal. Bien décalé sur son côté droit, le latéral s'est infiltré dans la surface grâce à un beau crochet, avant de glisser le ballon dans le petit filet de Jean-Louis Leca (49e). Une réalisation dont le RC Lens ne s'est jamais remis. Éprouvés après son match en semaine, les Artésiens ratent l'occasion de doubler l'OM. Dans sa course au maintien, l'OGCN (13e) s'est donné de l'air en prenant neuf unités d'avance sur Nîmes (18e).