Résultat Ligue 1 : RC Lens 1-1 FC Nantes (terminé)

Le RC Lens a longtemps cru avoir définitivement relancé la machine. Grippée après la déroute dans le derby (0-4), les deux semaines sans match à cause de la Covid-19, elle avait connu un à-coup contre Reims (4-4). Mais son succès à Dijon (1-0) dimanche lui avait donné l'espoir d'un retour en grande forme. Le FC Nantes a confirmé ce soir que ce n'était pas le cas..

Les Sang et Or ont maîtrisé les débats en première période face à une équipe de Nantes à côté de ses pompes, Christian Gourcuff ayant fait des paris qui se sont avérés ratés (notamment la titularisation d'Emond, sorti à la pause). Le Racing a ouvert le score à la 27e minute sur un but de Gaël Kakuta qui a très bien repris un centre en retrait de Simon Bamba. En deuxième période, après que Gourcuff ait procédé à 3 changements, les débats se sont équilibrés. Et les Canaris ont été récompensés de leurs efforts par une égalisation sur pénalty, Touré ayant eu le bonheur de voir l'arbitre lui demander de retirer alors qu'il venait de louper sa première tentative (81e).

Avec ce nul, le RC Lens est désormais 8e alors que le FC Nantes reste scotché à la 14e place.