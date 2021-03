Résultat Ligue 1 : RC Strasbourg 1 - 2 RC Lens (mi-temps)

Zapping But! Football Club RC Lens : les enjeux de la rencontre face au RC Strasbourg

D’emblée dans le ton, le RC Lens ne mettait que cinq minutes à se montrer dangereux sur le but du RC Strasbourg, mais Cahuzac butait sur Kawashima (3e). Sur le corner, le gardien japonais se trouait et laissait Haïdara ouvrir la marque de la jambe (0-1, 6e). Contre le cours du jeu, le RC Strasbourg égalisait sur un coup-franc de Guilbert repoussé par Leca et bien suivi par Bellegarde (1-1, 20e).

Le petit bijou de Fofana