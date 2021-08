Résultat Ligue 1 : Stade Rennais 1-1 RC Lens (mi-temps)

Zapping But! Football Club RC Lens : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021 des Sang et Or

Du soleil, des supporters, du bruit et deux équipes qui vont de l'avant : que demander de mieux ? Le Stade Rennais et le RC Lens viennent de livrer une très belle première mi-temps, au cours de laquelle ils se sont chacun procurés de belles occasions et ont tous les deux trouvé le chemin des filets. Les Bretons ont ouvert le score à la 14e par leur recrue ghanéenne Sulemana d'un magnifique contre conclu d'une frappe enroulée dans le petit filet opposé.

Les Sang et Or ont égalisé cinq minutes plus tard sur une énorme erreur d'Aguerd, qui a voulu dribbler Banza dans sa surface. L'attaquant lensois a récupéré le cuir et a centré pour Fofana, qui n'a eu qu'à pousser le ballon au fond des filets. La suite a été équilibrée entre les deux formations, ce qui laisse augurer une belle deuxième période.

Ce que Doku ne fait presque jamais (à savoir bien finir une action), #Sulemana 🇬🇭 n'a mis qu'un petit quart d'heure à le faire. Quel enroulé délicieux 😍 #SRFCRCL pic.twitter.com/SvTGuvQMKL — Patrick Juillard (@PatrickJuillard) August 8, 2021