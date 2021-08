Résultat Ligue 1 : Stade Rennais 1-1 RC Lens (terminé)

Zapping But! Football Club RC Lens : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021 des Sang et Or

Deux buts en cinq minutes, entre la 14e et la 19e, mais une rencontre pleine, avec du rythme, des actions et surtout un public retrouvé, des supporters des deux camps qui se répondaient par chants interposés. Ce Rennes-Lens a constitué une très bonne publicité pour la Ligue 1 et on espère qu'il y aura d'autres matches de ce calibre.

Le Stade Rennais, qui a dominé la première période, a ouvert le score sur un contre de sa recrue Sulemana. Lancé dans la profondeur au milieu de terrain, le Ghanéen a arrêté sa course une fois entré dans la surface et a expédié une frappe enroulée dans le petit filet opposé (14e). Cinq minutes plus tard, le RC Lens, qui a débuté la seconde période, a égalisé sur une énorme erreur d'Aguerd, qui a voulu dribbler Banza dans sa surface. L'attaquant lensois a récupéré le cuir et centré pour Fofana, auteur du but égalisateur.